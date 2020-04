Techniek zit rechtbank Ruinerwoldzaak niet mee

De tussentijdse zitting in de rechtbank in Assen over de geruchtmakende Ruinerwoldzaak is maandagochtend rommelig begonnen. Door de coronamaatregelen is de zitting niet toegankelijk voor buitenstaanders, de pers kan de zaak op afstand volgen via een videoverbinding.

Niet alle journalisten hadden door dat ze hun eigen microfoon moesten uitzetten en kort na aanvang moest de rechtbank de zitting wegens de technische problemen onderbreken. Ook werd geprobeerd een verbinding met een van de verdachten in het huis van bewaring tot stand te brengen. Na ruim een uur lukte het een telefoonlijn tussen hem en de rechtbank op te zetten.

In de rechtszaal zijn alleen drie rechters, een griffier en twee officieren van justitie. Drie betrokken advocaten staan met een video- en geluidsverbinding in contact met de rechtbank. De beide verdachten zijn niet aanwezig. De rechtbank organiseert de zitting op deze manier om het risico van besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

De zaak gaat om de jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van hoofdverdachte Gerrit Jan van D. De man leefde met zijn gezin in een afgelegen boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. Zij hadden geen contact met de buitenwereld. Medeverdachte Josef B. heeft Van D. volgens het OM volop ondersteund. De zaak kwam vorig jaar oktober aan het licht, toen een zoon van Van D. over de situatie praatte in een lokale kroeg.

De rechtbank beslist maandag over het voortduren van het voorarrest van de twee mannen.