„Techniek kan bijdragen aan veiliger verkeer”

Technische middelen kunnen helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo kan in auto’s apparatuur worden geïnstalleerd die voorkomt dat bestuurders zich achter het stuur laten afleiden door het gebruik van onder meer telefoon, navigatieapparatuur of Spotify.

Dat zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in een reactie op CBS-cijfers dat vorig jaar in Nederland 65 meer mensen in het verkeer zijn omgekomen dan in 2017. Als mogelijke oorzaken noemt de VVN-woordvoerder de grotere drukte op wegen en fietspaden, het gebruik van drugs en alcohol in het verkeer en te hard rijden. Ook worden automobilisten, fietsers en andere verkeersdeelnemers afgeleid door bijvoorbeeld hun telefoon of dvd-speler.

„In auto’s kan techniek worden geïnstalleerd die mensen ervan weerhoudt om apparatuur met smart-functies achter het stuur te gebruiken of te hard te rijden”, zegt de woordvoerder.

Verder wijst hij erop dat 95 procent van de verkeersongevallen voortkomt uit menselijk gedrag. „Het gaat om verstandig en veilig verkeersgedrag. Daarom blijven wij onze projecten en campagnes uitvoeren, zoals verkeerseducatie op scholen en opfriscursussen voor oudere automobilisten, fietsers en scootmobielgebruikers.”