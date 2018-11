Team Defensie onderzoekt poeder uit poststuk

Een speciaal team van Defensie onderzoekt donderdagmiddag in het Limburgse Stein een verdacht poeder, dat uit een poststuk is gevallen. Het zogenoemde CBRN-team van Defensie wordt ingezet bij dreiging en incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen.

De postbode sloeg vlak na 13.00 uur samen met de bewoner voor wie het poststuk was bedoeld, alarm. De politie zette vervolgens de Negenmorgenstraat in Stein af. De postbode liet het stuk bij de woning achter. Hij en de bewoner werden ontsmet en opgevangen in het gemeentehuis.

De brandweer liet aanvankelijk weten dat de postbode geïrriteerde handen zou hebben. Maar later zei de woordvoerder dat dit ook van de kou kon komen. De postbode was er in elk geval niet gerust op.

Behalve het poststuk liet de postbode ook de fiets achter. Mogelijk is er poeder in een van de fietstassen met poststukken terechtgekomen.