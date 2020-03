‘Te weinig oog voor gehandicaptenzorg’

In de crisisaanpak vanwege het coronavirus lijkt er te weinig oog te zijn voor de gehandicaptenzorg. Directeur Frank Bluiminck van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zegt in De Telegraaf dat bij zorgorganisaties grote onrust heerst over tekorten aan tests en bescherming, maar ook over de vraag of er wel financiële overheidssteun komt.

„Van hen hoor ik dat er te weinig tests en beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor mensen met een beperking. Bij de verdeling ervan worden de locaties van zorginstellingen waarin zij verblijven beschouwd als thuissituaties. Mensen met beperkingen delen hun verblijf echter vaak met veel medebewoners en er komen natuurlijk ook zorgmedewerkers over de vloer. Bovendien hebben zij vaak een kwetsbare gezondheid”, aldus Bluiminck.

Volgens hem wordt in de tv-optredens van de regering over steunmaatregelen de gehandicaptenzorg helaas ook niet genoemd. „Bij zorgorganisaties ontstaat hierdoor veel onrust. Als er geen concrete steun is, moeten organisaties het aantal uren van hun werknemers gaan terugbrengen. Het kan toch niet zo zijn, dat uitgerekend in een crisissituatie organisaties moeten overgaan tot deeltijdontslagen voor zorgmedewerkers?”