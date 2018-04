Te weinig aandacht voor veiligheid bij groei Schiphol

Bij alle discussies over de groei van Schiphol wordt te weinig gekeken naar veiligheid. Met die kritiek komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag.

„Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden”, aldus de Onderzoeksraad. Die zegt ook dat een „principiële discussie” over de toekomst van Schiphol onvermijdelijk is.

De Onderzoeksraad had in april vorig jaar ook al gewaarschuwd. Schiphol is zo complex geworden dat de „grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer” in zicht komen, zei de raad toen. Dat komt onder meer door het ontwerp: start- en landingsbanen die elkaar kruisen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een tik op de vingers. Dat gaat voorbij aan de waarschuwing van vorig jaar en heeft een „eenzijdige nadruk”, aldus de Onderzoeksraad. Gemeenten laten huizen bouwen bij het vliegveld, wat zorgt voor nieuwe risico’s, zonder dat ze de gevaren hebben laten onderzoeken. Betrokkenen zijn „er niet voldoende van doordrongen” dat het anders moet.

De Onderzoeksraad zegt dat de gevaren „reëel en actueel” zijn en wijst erop dat er onlangs een paar van zulke incidenten zijn geweest. Zo kwamen eind maart twee vliegtuigen dicht bij elkaar: een toestel wilde landen op de Zwanenburgbaan, maar moest een doorstart maken en steeg weer op, terwijl een ander vliegtuig net was vertrokken vanaf de Kaagbaan.