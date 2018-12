Een 44-jarige man uit het Drentse Vledder die woensdagochtend vroeg in Uffelte met zijn auto in het water terechtkwam, is overleden.

De auto werd langs de Kippenburgweg in het water gevonden. Duikers van de brandweer haalden de man uit de auto. Hij overleed in het ziekenhuis.

De politie waarschuwde woensdagochtend dat het op meerdere plekken in Drenthe, waaronder in Uffelte, mistig is en dat sommige wegen glad zijn door opvriezing.