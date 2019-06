‘Te vroeg voor oordeel maritieme coalitie Golf’

Minister van Defensie Ank Bijleveld vindt het nog te vroeg om te zeggen of Nederland bereid is deel te nemen in een maritieme coalitie, die de veiligheid van de scheepvaart in de Golfregio moet garanderen. Eerst moet meer duidelijk zijn over de situatie ter plaatse.

Haar Amerikaanse collega Mark Esper riep donderdag in Brussel de NAVO-bondgenoten op mee te doen met zo’n coalitie, waarin oorlogsschepen Iraanse acties tegen de civiele scheepvaart zouden moeten verhinderen.

Bijleveld noemt de situatie in de Golf zorgelijk. „We staan in nauw contact met andere landen, mede met het oog op de veiligheid van ons scheepsverkeer. Maritieme veiligheid in de Golf is voor Nederland natuurlijk van belang.” Maar eerst moet er een goed beeld zijn van de mogelijke dreigingen.

Bij de NAVO-bondgenoten bleek donderdag vooralsnog weinig animo om in een maritieme operatie in de Golfregio te stappen. De Franse minister zei zelfs ronduit dat de NAVO daarbuiten moet blijven. De NAVO-landen zetten vooral in op de-escalatie en het verminderen van de spanning, aldus ook Bijleveld.