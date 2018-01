„Te veel zout in erwtensoepen supermarkten”

In meer dan de helft van de erwtensoepen in supermarkten zit te veel zout, meldt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek.

De zoutste soepen zijn Markant Erwtensoep, Plus Erwtensoep, Albert Heijn Gevulde erwtensoep en Jumbo Boeren erwtensoep. Unox Biologische erwtensoep is het minst zout. Volgens de bond zit in veel soepen meer dan twee gram zout per 250 milliliter. Het advies van de Gezondheidsraad is om niet meer dan zes gram zout per dag binnen te krijgen.

Behalve te veel zout , bevatten de soepen ook vaak grote hoeveelheden verzadigd vet. Op dit vlak krijgen zes van de vijftien geteste soepen een onvoldoende van de Consumentenbond. De erwtensoep van Aldi kwam als beste uit de bus.

Te veel zout en verzadigd vet kunnen hart- en vaatziekten veroorzaken.