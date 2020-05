‘Te veel samenscholingen op Curaçao na opheffen lockdown’

Op de eerste dag na het opheffen van de lockdown waren op Curaçao te veel samenscholingen waartegen de politie moest optreden. Dat heeft de Curaçaose minister van Justitie, Quincy Girigorie, zaterdag gezegd. Het gaat om groepen mensen die op straat of bij bars bij elkaar stonden, vaak om te drinken. Een bekende bar op het eiland moest op één dag zelfs twee keer worden gesloten.

Op 8 mei werd de lockdown op Curaçao opgeheven. Er geldt nog wel een avondklok. Bijeenkomsten met 25 personen of meer zijn verboden.

De minister noemt het gedrag van de bevolking „onacceptabel”. Ook waren er vrijdag volgens hem opvallend veel verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel was. Girigorie benadrukte dat de coronacrisis niet voorbij is en dat mensen zich aan de regels van sociale afstand moeten blijven houden. De politie zal volgens hem strenger optreden tegen mensen die dat niet doen. Alle winkels en bars waar vanaf nu samenscholingen zijn, zullen worden gesloten.