‘Te veel kwetsbare kinderen kunnen niet naar school’

Er zijn nog te veel jongeren die niet naar school kunnen, omdat ze geen passend onderwijs kunnen volgen. De jongeren zitten thuis, krijgen les op een te laag niveau of krijgen geen goede hulp in de klas. Dat zeggen drie organisaties die zich inzetten voor kwetsbare jongeren, namelijk JongPIT, FNO en Defence for Children.

Reguliere basisscholen en middelbare scholen moeten sinds 2014 ook kinderen met beperkingen en leerproblemen onderwijs bieden. Dat moet ervoor zorgen dat de kinderen minder snel naar het speciaal onderwijs gaan. Passend onderwijs, heet dat. Volgens de drie klagende organisaties komt dat nog niet genoeg van de grond. Ze willen dat de overheid werk maakt „van onderwijs waarin ieder kind welkom is”.