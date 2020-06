‘Te veel kinderen met snotneus geweigerd bij opvang’

Te veel kinderen met een snotneus worden geweigerd door de kinderopvang. Dat zegt voorzitter Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK.

Van de bijna een miljoen kinderen die naar de kinderopvang gaan, gaat het volgens hem bij 10 tot 20 procent niet goed. In sommige gevallen worden kinderen zelfs geweigerd, ook al zijn ze negatief getest op het nieuwe coronavirus, zegt hij.

De ouderorganisatie ontvangt volgens Jellesma momenteel dagelijks tientallen telefoontjes. Bij veel organisaties gaat het goed, maar in andere gevallen is dat juist niet zo. „Je ziet organisaties waar je niets van hoort, maar ook zijn er kinderdagverblijven waar soms wel een kwart van de kinderen wordt geweigerd.”

Kinderen zijn vaak doorlopend verkouden, geeft Jellesma aan. „In dit land, met dit klimaat, zijn altijd heel veel kinderen verkouden. Daar bouwen ze weerstand van op.” Op het testen op het nieuwe coronavirus van kinderen onder de 12 jaar wordt echter terughoudend gereageerd, zegt de voorzitter van BOinK. „En dat begrijp ik, zo’n test met een staafje achterin de neus kan traumatisch zijn.”

Bij de huisarts kunnen ouders daarentegen ook nauwelijks terecht met een snotterend kind, aldus Jellesma. Die hebben nu te maken met een stuwmeer aan mensen die de afgelopen tijd minder konden komen en hebben dus geen tijd om deze kinderen te zien, vertelt hij. „Voor ouders die al weken niet echt konden werken is dit vervelend. De scholen zijn weer open, de kinderopvang is open, dus werkgevers hebben zoiets van: nu moet je echt komen. Maar de ouders moeten toch thuisblijven omdat hun kinderen worden geweigerd.”

Als BOinK zich met een zaak gaat bemoeien, kunnen de kinderen vaak toch wel naar de opvang, zegt hij. „Men legt de lat een beetje te hoog.”

Jellesma benadrukt niet op te roepen de richtlijnen te negeren. „Het protocol is verruimd. Kinderen die langdurig verkouden zijn of astma hebben, kunnen best komen”, zegt de voorzitter. Hij vermoedt dat het angstzaaien, dat volgens hem heeft plaatsgevonden rondom het heropenen van de scholen, is overgeslagen op de kinderopvang. „Houd beide benen op grond, houd in gedachten hoe het was voor de coronatijd, lees de instructie goed en maak een goede afweging”, roept de voorzitter kinderopvangorganisaties op. „En vertrouw ouders een beetje. Die gaan echt niet met de gezondheid van hun kind spelen.”