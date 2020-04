Te veel kijkers bij nieuwe sluiscomplex Eefde

Lochem heeft donderdag het gloednieuwe sluiscomplex bij het dorp Eefde afgesloten voor kijkers. Volgens burgemeester Sebastiaan van ’t Erve staan daar te veel mensen die onvoldoende afstand van elkaar houden. De Gelderse gemeente plaatst schermen op het complex en geeft met borden aan waar het publiek niet meer mag komen.

Het sluiscomplex in Eefde geeft de binnenvaart vanaf de IJssel toegang tot de Twentekanalen en het Duitse achterland. Het is volgens Rijkswaterstaat een essentiële schakel in de Europese scheepvaartverbindingen.

Het vernieuwde sluizensysteem is maandag heropend, nadat Rijkswaterstaat drie jaar had gebouwd aan een tweede kolk voor de sluis. In de sluis is een bijzondere deur aangebracht, die wegzakt in de bodem als de sluis opengaat.

Van ’t Erve: „Het is daar een prachtige plek om te kijken. Maar de gezondheid van iedereen staat nu voorop. Omdat het onvoldoende lukt om afstand tot elkaar te houden, komt dit verbod er.”