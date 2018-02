„Te veel fijnstof in Nederlandse huizen”

De luchtkwaliteit is in een op de zeven Nederlandse huizen het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van schadelijk fijnstof. Het Longfonds meldt dat op basis van onderzoek door Blauw Research.

Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei zwevende minuscule deeltjes, die diep in de longen kunnen doordringen. In huis komen de deeltjes vrij door onder meer bakken en braden, het branden van kaarsen of de open haard. Ook komen er fijnstofdeeltjes van buiten naar binnen.

Volgens de onderzoekers zijn in vrijwel alle huizen verhoogde concentraties fijnstof gemeten. „Veel Nederlanders weten niet dat zij in huis vervuilde lucht inademen en dat dit kan leiden tot gezondheidsklachten. Te veel fijnstof, onvoldoende luchtverversing, vochtproblemen en schimmel, lijken op het eerste gezicht niet zo schadelijk, maar kunnen leiden tot vermoeidheid, benauwdheid, infecties aan de luchtwegen en op lange termijn longziekten als astma en COPD”, aldus het Longfonds.