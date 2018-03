Te koud voor viering van de lente

Het is zo koud in Den Haag, dat de hindoestaanse viering van het begin van de lente vrijdag niet door kan gaan. Voor het Holifeest zou een kleurrijke optocht door de buurten Transvaal en Schilderswijk worden gehouden. Ook zou er een feest zijn in een park. Die zijn afgelast. Het is 2 graden onder nul in Den Haag, maar door de oostenwind is de gevoelstemperatuur ongeveer min 10.

Den Haag heeft de grootste hindoestaanse gemeenschap van Nederland. Op het Holifeest gooien zij kleurrijk poeder over elkaar heen om het nieuwe jaar en de lente te vieren. In Den Haag komen daar meestal enkele duizenden mensen op af.