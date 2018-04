Te koop: gestolen afgekeurde chocopasta

Koop geen afgekeurd broodbeleg via Facebook, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Iemand heeft een partij chocopasta en speculoospasta die volgens de voedselwaakhond vernietigd had moeten worden, online te koop aangeboden. Volgens de NVWA zijn de potten gestolen en zouden de producten gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid.

„Koop deze producten alleen in de winkel”, raadt een woordvoerster van de autoriteit aan. Wat er precies mis is met de chocopasta en speculoospasta weet de NVWA niet. De verkoop van het afgekeurde spul werd eerst opgemerkt door levensmiddelenfabrikant Natra, die er melding van deed bij de Belgische voedselwaakhond FAVV, aldus de woordvoerster. Inmiddels is de eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ook op de zaak gezet.

De verkoper zette de partij voor 75 cent per pot te koop.