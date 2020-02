Te hoge loodconcentratie in waterleiding 17 Amsterdamse scholen

Bij zeventien Amsterdamse scholen en honderden woningen in de stad is een verhoogde concentratie lood in het water aangetroffen, schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen) aan de gemeenteraad. Concentraties van meer dan 5 microgram lood per liter water wijzen op de aanwezigheid van loden leidingen die vervangen moeten worden.

Er zijn nu bij in totaal 111 basisscholen metingen uitgevoerd, waarbij in 14 gevallen verhoogde loodconcentraties werden aangetroffen. Ook bij 3 van de 28 onderzochte middelbare scholen waren verhoogde concentraties. Veel scholen bereiden nu sanering voor.

Bij elf wooncomplexen van Amsterdamse woningcorporaties werd ook een overschrijding gemeten. Van zes van die complexen zijn de leidingen inmiddels vervangen.

De gemeente geeft bij de sanering van gemeentelijke gebouwen voorrang aan gebouwen waar zwangere vrouwen en kinderen jonger dan zeven jaar komen of verblijven. Onder meer bij vijf kinderdagverblijven in Amsterdam zijn verhoogde concentraties lood gemeten. Bij drie van die kinderdagverblijven zijn de leidingen al vervangen.