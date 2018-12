Tbs voor viervoudig moordenaar verlengd

Ex-marinier Paul S., die in 2003 in Kerkrade zijn ex-vriendin Daniela Vromen, haar ouders en zijn schoonbroer vermoordde, blijft nog een jaar in tbs. De viervoudig moordenaar kreeg een celstraf opgelegd van twintig jaar, maar mocht die na acht jaar inruilen voor een tbs-verpleging. Nu wilde de 52-jarige man ook van die tbs af.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee jaar verlenging van de tbs. De rechtbank ging daarin vrijdag deels mee.

S. is onlangs overgebracht naar een resocialisatieafdeling, waar hij de opgedane zelfkennis in de praktijk moet brengen, aldus de rechtbank. Op zijn vroegst in maart 2020 kan hij dan met proefverlof, maar voor die tijd beoordeelt de rechtbank de stand van zaken opnieuw.

S. schoot in een vlaag van verstandsverbijstering op 24 oktober 2003 in een tijdsbestek van amper een kwartier zijn voormalige schoonfamilie dood.

Aanleiding was een conflict tussen S. en zijn voormalige schoonfamilie en het verbreken van de relatie met zijn vriendin.