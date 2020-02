Tbs voor steekpartij waardoor Thijs H. ontsnapte

De 51-jarige Arnold S., die bij een steekpartij in een ggz-instituut vijf mensen verwondde, krijgt tbs met voorwaarden opgelegd. Door het tumult rond de steekpartij op 8 mei 2019 wist drievoudig moordverdachte Thijs H. uit de Mondriaan-vestiging te ontsnappen.

De rechtbank in Maastricht acht niet bewezen dat S. het doel had om de slachtoffers te doden. De rechters stellen wel dat hij een zeer bedreigende situatie heeft gecreëerd. S. verkeerde tijdens de steekpartij in een psychose en was daarom niet toerekeningsvatbaar.

Thijs H. heeft bekend begin mei 2019 drie moorden te hebben gepleegd. Vlak na deze moorden brachten zijn toen nog onwetende ouders hem naar Mondriaan, maar tijdens de steekpartij door S. wist hij daar te ontkomen. Na een klopjacht werd hij gearresteerd.