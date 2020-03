Tbs voor steekpartij op Grote Markt in Groningen

Een 67-jarige man uit Groningen is dinsdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van twee mensen op een druk terras in Groningen in september vorig jaar. Omdat de man lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis in combinatie met een hersenbeschadiging als gevolg van een beroerte, heeft de rechtbank in Groningen hem geen celstraf opgelegd.

De man stak vorig jaar op een terras op de Grote Markt in Groningen twee willekeurige mensen. Een werd in zijn nek gestoken, de ander in zijn hand toen hij probeerde in te grijpen. De man verklaarde dat hij tot zijn daad was gekomen omdat hij „een vrije keuze wilde maken door hulp af te dwingen op zijn eigen voorwaarden”. Hij wilde niet gedwongen opgenomen worden.

Gedragsdeskundigen noemen de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar en schatten de kans op herhaling heel groot in. Vooral omdat hij nauwelijks ziektebesef heeft en wantrouwend staat tegenover hulpverlening. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van drie jaar en tbs geëist.

De steekpartij kwam landelijk in het nieuws nadat PVV-senator Marjolein Faber op Twitter schreef dat de dader „een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk was”. Dat bleek niet het geval.