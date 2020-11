Tbs voor schizofrene man die kind (7) in Almelo in water gooide

De rechtbank heeft maandag een 38-jarige man uit Almelo tbs met dwangverpleging opgelegd, omdat hij een jaar geleden zomaar een 7-jarig kind in het water gooide. De rechtbank acht hem schuldig aan een poging tot zware mishandeling.

De verdachte pakte het jongetje op 24 november vorig jaar vanuit het niets vast en gooide hem in De Nieuwe Havenkom in het centrum van Almelo. De jongen, die verstandelijk functioneert als een kind van drie jaar, heeft geen zwemdiploma en droeg dikke winterkleding. Hij werd gered door de partner van de vader, zij sprong het kind achterna.

De verdachte kampt met diverse stoornissen, waaronder schizofrenie. Hij was op die dag bovendien onder invloed van drank en drugs. De officier van justitie had de rechtbank gevraagd de man te ontslaan van rechtsvervolging, wat de rechtbank overneemt. Dat houdt in dat de strafbare feiten hem niet aangerekend kunnen worden en de man geen cel- of taakstraf krijgt.

Wel moet de man onmiddellijk beginnen aan een tbs-behandeling met een gedwongen karakter. Zonder behandeling is de kans groot dat de man opnieuw een strafbaar pleegt en kan hij niet terugkeren in de maatschappij, vindt de rechtbank.