Tbs voor moedermoord Kaatsheuvel

De 29-jarige Michael G. heeft dinsdag tbs met dwangverpleging gekregen. De rechtbank in Breda oordeelde dinsdag dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 30 januari zijn 64-jarige moeder doodsloeg in Kaatsheuvel.

De tbs-maatregel was ook geƫist door de officier van justitie. G. leefde in een psychose en dacht dat zijn moeder hem behekste met een voodoopop. Toen ze die niet aan hem gaf, werd hij zo boos dat hij haar doodsloeg en -schopte.

G. had zich een dag voor de moord gemeld bij de ggz. Op de crisisdienst was echter geen plek en hij werd weggestuurd. Ggz-instelling Amarant is nog bezig met een intern onderzoek.