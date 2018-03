Tbs voor man die zijn ouders neerstak

De rechtbank in Leeuwarden heeft een man uit die plaats veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij zijn moeder heeft doodgestoken en zijn vader ook neerstak. Zijn vader overleefde de aanval. Volgens de rechtbank was de man volledig ontoerekeningsvatbaar, omdat hij aan een ernstige psychotische stoornis lijdt.

De man, een dertiger, wilde op 22 juni vorig jaar in hun huis in Leeuwarden zijn moeder neersteken. Op het moment dat hij haar vastpakte, kwam zijn vader de kamer binnen en vluchtte de vrouw naar buiten. De verdachte stak daarop zijn vader meermalen in de hals, waarna hij zijn moeder achterna ging. Zij was gestruikeld op het tuinpad en stond net op. Daarop stak hij ook haar meermalen in de hals, waarna zij overleed door bloedverlies.

Volgens deskundigen heeft de man al jaren ziekelijke stoornissen, waarbij er sprake is van paranoïde wanen en grootheidswanen. Het gevaar voor nieuw geweld is volgens hen hoog. De rechtbank wil daarom tbs met verplichte behandeling, zoals ook de aanklager had geëist.