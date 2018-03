Tbs voor man die buurvrouw van balkon duwde

Een 31-jarige man uit Zevenbergen is veroordeeld tot tbs, omdat hij zijn bovenbuurvrouw zeer ernstig mishandelde en van het balkon op de derde verdieping duwde. De rechtbank in Breda vindt dat de verdachte niet toerekeningsvatbaar is. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man in een psychose zat tijdens zijn gewelddaad. De vrouw overleefde het ternauwernood.

Op de bewuste avond in maart vorig jaar waren de man en zijn buurvrouw uit eten gegaan, waarna beiden naar hun eigen appartement gingen. Daarna besloot de man naar haar woning te gaan en ging het mis. Hij probeerde haar te wurgen, gaf kopstoten, sloeg haar met zijn vuisten en een voorwerp en stak met zijn vingers in haar oog. Toen het niet lukte haar te doden, sleepte hij haar naar het balkon en duwde haar er van af.

De vrouw werd door een voorbijganger in de struiken gevonden. Zij heeft blijvend letsel en moet onder meer een oog missen.

De rechtbank vindt tbs passend, omdat de verdachte dan een langdurige behandeling kan krijgen. De aanklager had ook tbs geƫist. De dader moet het slachtoffer ook bijna 54.000 euro schadevergoeding betalen.