Tbs voor kleinzoon die zijn opa doodde

De rechtbank in Alkmaar heeft vrijdag tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 22-jarige man die in maart zijn opa doodde. De kleinzoon lijdt aan schizofrenie en heeft paranoïde wanen. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar bevonden en kan daarom geen gevangenisstraf krijgen.

De dood van de opa, een in kunstkringen bekende Alkmaarder, zorgde voor veel beroering. De dochter van het slachtoffer, tevens moeder van de dader, had in een schriftelijke slachtofferverklaring het onherstelbare verlies en verdriet van de familie beschreven. „De gebeurtenis op 23 maart 2018 is een enorm en niet te bevatten drama voor de familie”, aldus het vonnis van de rechtbank.

De dakloze kleinzoon was naar zijn opa gegaan omdat hij geld nodig had. Het lijkt dat hij vooraf niet van plan was zijn opa te doden, maar in een opwelling handelde. De man is er uiteindelijk met 75 euro vandoor gegaan.