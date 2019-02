Tbs voor fatale steekpartij Emmeloord

De rechtbank in Lelystad heeft een 37-jarige man uit Emmeloord tbs met dwangverpleging opgelegd wegens het doodsteken van een 24-jarige plaatsgenoot. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De man heeft al jaren last van ernstige psychoses en is volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar.

Het steekincident deed zich voor op 11 mei. Slachtoffer en verdachte ontmoetten elkaar bij een cafetaria in Emmeloord. Op camerabeelden is te zien dat die ontmoeting aanvankelijk vriendelijk verliep. Kort daarna ging de verdachte het cafetaria binnen om een mes te pakken. Daarop volgde buiten een woordenwisseling met het slachtoffer. De verdachte stak twee keer, onder de ogen van diverse getuigen. Het slachtoffer bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

Gedragsdeskundigen hebben geadviseerd de verdachte langdurig te laten opnemen in een streng beveiligde inrichting. Tbs is de enige manier om de verdachte tegen zichzelf en de maatschappij tegen hem te beschermen, vindt de rechtbank.