Tbs voor doodsteken oma

De 22-jarige Tilburger Laurens H. heeft tbs met dwangverpleging gekregen, omdat hij in oktober vorig jaar in Tilburg zijn oma (83) doodstak. De rechtbank in Breda veroordeelde de man dinsdag voor doodslag, maar achtte hem volledig ontoerekeningsvatbaar.

De rechtbank volgde daarmee gedragsdeskundigen en de officier van justitie die dezelfde maatregel eiste twee weken geleden. De man hoorde stemmen in zijn hoofd, die hem opdroegen zijn oma dood te steken. Waarschijnlijk lijdt de man aan schizofrenie, stelden de psycholoog en psychiater. Ook was hij drugsverslaafd.

De weduwe werd op 22 oktober dood gevonden door haar dochter, de moeder van de verdachte. De verdachte meldde zich twee dagen later bij de politie, vlak na een uitzending van Opsporing Verzocht over de zaak.