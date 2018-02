Tbs voor doden collega met spade in Wageningen

Een 22-jarige man uit Wageningen die vorig jaar zijn 54-jarige collega bij de groenvoorziening om het leven bracht met een spade, was volgens de rechtbank geheel ontoerekeningsvatbaar. Om de maatschappij tegen de man te beschermen en hem te laten behandelen, hebben de rechters hem tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank volgt hiermee het advies van gedragsonderzoekers.

Allard B. en zijn slachtoffer waren op 7 juni samen aan het werk in Wageningen. Beiden namen sinds eerder dat jaar deel aan een participatieproject van de gemeente. Hun voorman was net even weg toen het misging. Volgens evaluaties achteraf had niemand zien aankomen dat B. door het lint zou gaan. Hij is psychiatrisch patiënt en gold als „wat stil en teruggetrokken”, maar niet als agressief.

Tijdens de rechtszaak verklaarde de man dat stemmen hem hadden opgedragen iemand te vermoorden. Hij hakte met zijn spade in op zijn collega en werd later die dag opgepakt.