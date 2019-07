Tbs voor 9 jaar lang stalken 17-jarig meisje

De rechtbank in Assen heeft voor het jarenlang stalken van een minderjarig meisje de 34-jarige Liron P. uit Zwolle tbs met dwangverpleging opgelegd. P. belaagde het 17-jarige slachtoffer al bijna negen jaar. De man viel ook zijn ex-vriendin lastig waarmee hij een dochter heeft.

P. lijdt aan schizofrenie en heeft een drankprobleem. Hij is daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden dezelfde maatregel.

P. ontmoette het slachtoffer en haar familie een kleine negen jaar geleden op een camping bij Hardenberg. Sinds die tijd beheerst P. hun leven. P. stuurde brieven, belde, appte en zocht haar via social media en school op. P. is twee keer eerder veroordeeld en werd onder dwang opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook toen ging de man door met het belagen van het meisje.

De samenleving en de familie moeten tegen de man worden beschermd, zei de rechter. P. werd begin dit jaar opnieuw aangehouden, omdat hij zich bij de woning van het meisje ophield. Vanuit de gevangenis stuurde hij het kind opnieuw een lange brief.

Het meisje droeg een alarmknop waarmee zij direct in verbinding stond met de politie. De deskundigen adviseerden een opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar. De rechter vindt dat alleen een opname in een beveiligde tbs-kliniek voldoende waarborg biedt. De behandeling gaat maximaal vier jaar duren.