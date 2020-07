Tbs viervoudig moordenaar met een jaar verlengd

De 54-jarige ex-marinier die in 2003 in Kerkrade zijn schoonfamilie ombracht, blijft nog een jaar langer in tbs-behandeling. Dat oordeel velde de rechtbank in Roermond dinsdag. Het Openbaar Ministerie had verlenging van twee jaar geëist.

Eind dit jaar bekijkt de rechtbank of de dwangverpleging onder voorwaarden kan worden opgeheven. Op voorhand vroeg de rechtbank dinsdag in verband met deze mogelijkheid om een advies van de reclassering. Dat advies moet eind dit jaar klaar zijn.

De ex-marinier uit Kerkrade schoot op 24 oktober 2003 in een sportschool zijn ex-schoonvader (60) dood. In een woning aan de Renierstraat bracht hij vervolgens de moeder (56), dochter (29) en zoon (34) uit het gezin om het leven. Het Hof in Den Bosch veroordeelde hem daarvoor in 2005 tot twintig jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Volgens de rechtbank in Roermond reageert de man goed op de behandeling in de Van Mesdagkliniek in Groningen en is het maximale behandelingsresultaat bereikt.

De volgende zitting bespreekt de rechtbank het advies van de reclassering. Deze instantie bekijkt of de man met proefverlof kan, zelfstandig kan wonen of dat de dwangverpleging voorwaardelijk wordt beëindigd.

De zitting twee weken geleden had eigenlijk al maanden eerder moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis kon dat niet. Dat betekent dat de volgende zitting niet over een jaar, maar al eind dit jaar wordt gehouden. Het advies van de reclassering komt dan aan de orde, en daarnaast worden ook deskundigen gehoord.