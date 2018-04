Tbs moordenaar Maartje Pieck versoepeld

De rechtbank Overijssel heeft dinsdag besloten dat de tbs-behandeling van Jan H. kan worden versoepeld. De man die in 2000 Maartje Pieck (15) uit Kampen verkrachtte en vermoordde, krijgt vanaf nu een ambulante behandeling. Dat betekent dat hij, weliswaar onder strikte voorwaarden, op vrije voeten komt.

Maartje Pieck, kleindochter van Anton Pieck, werd in 2000 het huis van H. binnengesleurd tijdens het lopen van haar folderwijk. Nadat hij haar verkrachtte en wurgde, legde H. het naakte lichaam in het bos. Hij kreeg daarvoor 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Aan die dwangverpleging komt nu een einde. Wel moet H. zich houden aan een alcoholverbod en binnen Nederland blijven. Daarnaast mag hij voorlopig niet in Kampen komen.

De afgelopen periode kreeg H. al gefaseerd meer vrijheden. Sinds augustus verbleef hij op een resocialisatieafdeling van zijn kliniek. Hij heeft inmiddels betaald werk en verbleef al drie nachten per week bij zijn partner. Volgens zijn behandelaars is de kans klein dat hij opnieuw in de fout gaat.

De rechtbank vindt het daarom tijd voor een volgende stap. Ze beseft dat H. nog sterke gevoelens oproept in de maatschappij en bij nabestaanden van Maartje Pieck, maar benoemt in de motivering de primaire doelstelling van tbs: het resocialiseren nadat het recidiverisico voldoende is teruggedrongen.