Tbs met dwangverpleging voor man die zijn moeder ombracht

De rechtbank in Maastricht heeft een 49-jarige man veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het ombrengen van zijn moeder. Volgens de rechtbank heeft Leon J. op 31 januari dit jaar zijn 89-jarige moeder in haar woning in Bunde, gemeente Meerssen, om het leven gebracht. Hij zou dat hebben gedaan in opdracht van stemmen in zijn hoofd.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM had twee weken geleden gevraagd de man te ontslaan van rechtsvervolging. Dit omdat hij tijdens zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar was.

De man belde zelf 112 met de mededeling dat hij zijn moeder had vermoord door bovenop haar te gaan zitten en haar mond en neus dicht te houden. Hij voegde eraan toe dat hij „er niet meer tegen kon” en dat „het lang genoeg had geduurd”. Aanvankelijk bekende hij zijn moeder te hebben gedood, maar later trok hij die verklaring weer in.

De rechtbank oordeelt dat de latere ontkenning door de man ongeloofwaardig is, en verklaart doodslag bewezen. Maar omdat de schizofrene man ten tijde van zijn misdrijf vanuit een psychose handelde, ontsloeg de rechtbank de man van rechtsvervolging en legde hem tbs met dwangverpleging op voor een periode van twee jaar.