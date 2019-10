Tbs met dwangverpleging voor doden moeder

Een 37-jarige man uit Amersfoort die begin dit jaar zijn moeder (62) zo ernstig mishandelde in haar huis in Bunschoten-Spakenburg dat zij twee weken later aan haar verwondingen overleed, krijgt tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank in Utrecht volgde dinsdag de conclusies van deskundigen en het Openbaar Ministerie dat de man in een psychose zat en daardoor ontoerekeningsvatbaar was.

Verdachte Melvin N. had bekend dat hij zijn moeder had aangevallen na een ruzie en haar „uit angst en woede” hard bleef slaan en schoppen, ook toen zij al op de grond lag. Hij dacht dat zij tegen hem was. Deskundigen concludeerden dat N. voortdurend in psychotische wanen verkeerde. Zelf zei hij dat hij nooit meer goed uit een ‘bad trip’ met drugs was gekomen die hij in 1999 had.

N. liep in januari vrij rond maar had tot mei 2019 vast moeten zitten in een psychiatrische kliniek vanwege zijn geestesgesteldheid. Hij was daar op last van de rechter opgenomen, maar de kliniek Zon en Schild liet hem na twee weken al voorwaardelijk gaan. De nabestaanden laakten dat op de zitting. Zij pleitten ook voor een langdurige behandeling voor N.