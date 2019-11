Tbs-klinieken naar de rechter voor meer geld

Drie instellingen die verantwoordelijk zijn voor tbs-klinieken dagen de Staat voor de rechter omdat ze meer geld willen. Ze vinden dat ze van het ministerie van Justitie en Veiligheid te weinig geld krijgen voor de behandeling van hun uiterst gevaarlijke cliënten. Dat meldt Nieuwsuur.

Een van die klinieken, Inforsa, zegt dat het ministerie volgend jaar te weinig betaalt voor kwalitatief goede zorg. De kliniek verwacht met verlies te moeten gaan werken. Daarmee handelt minister Sander Dekker in strijd met de Wet forensische zorg, zo stelt de kliniek. Inforsa heeft de afgelopen jaren al een tekort van 4 miljoen euro opgebouwd. Dat geld heeft het overkoepelende moederbedrijf Arkin nu weggehaald bij andere ggz-instellingen of uit het eigen vermogen.

Dit is een onhoudbare situatie, zegt financieel directeur Dick de Wit van Inforsa. "We hebben minimaal twee begeleiders nodig op een groep van tien tbs'ers. Met het geld van het ministerie kunnen we eigenlijk maar één begeleider betalen per groep. Dat kan niet want dan komt de veiligheid van het personeel en van de buitenwereld in gevaar."