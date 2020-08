‘Tbs-kliniek maakt kolossale fouten bij verlof moordverdachte’

De tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere heeft volgens de advocaten Jan Jesse Lieftink en Abdel Ytsma „kolossale fouten” gemaakt tijdens het resocialisatietraject van hun cliënt Michael B. De 36-jarige tbs’er bekende deze week in de rechtbank in Lelystad dat hij tijdens zijn proefverlof in april vorig jaar een 72-jarige ex-tbs’er in Lelystad heeft gedood. Het slachtoffer lag dagenlang dood in zijn huis voordat hij werd gevonden.

De advocaten hebben inzage gehad in een nog vertrouwelijk rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid dat in oktober uitkomt. „De conclusies van de Inspectie zijn eenduidig en spijkerhard”, zegt Lieftink.

In het conceptrapport staat volgens hen onder meer dat de Oostvaarderskliniek „onvoldoende de regie op het resocialisatietraject van B. heeft uitgevoerd.” Lieftink las ook in het rapport „dat de inspectie vaststelt dat de Oostvaarderskliniek besluiten over het resocialisatietraject nam die niet in overeenstemming waren met wat volgens het risicomanagement nodig was.”

De advocaten van Bureau TBS Advocaten hebben de rechtbank verzocht het rapport mee te nemen in hun besluitvorming, voordat op 9 september uitspraak in de rechtszaak volgt. De rechtbank heeft dit woensdag, ondanks het vertrouwelijke karakter van het rapport, toegezegd.

Justitie eiste dinsdag een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging tegen B, die het slachtoffer zou hebben omgebracht onder leiding van Jan van K. (49). Tegen hem is een gevangenisstraf van 18 jaar geëist en tbs met dwangverpleging.

De Oostvaarderskliniek zegt nog niet te kunnen reageren op het conceptrapport van de inspectie, dat nog voor wederhoor ter inzage ligt bij de betrokken instanties. Het Forensisch Psychiatrisch Centrum spreekt in een reactie van „een buitengewoon schokkende en ernstige gebeurtenis.” De kliniek zegt na intern onderzoek verbetermaatregelen te hebben doorgevoerd en heeft het eigen beleid aangescherpt. Daarnaast doet de kliniek mee aan een landelijk experiment, waarbij een aantal patiënten tijdens een proefverlof een enkelband krijgen voor elektronische monitoring.