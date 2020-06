Tbs-kliniek Hoeve Boschoord moet incidenten beter verwerken

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft kritiek op de gang van zaken bij tbs-kliniek Hoeve Boschoord in Drenthe. De kliniek heeft administratieve onzorgvuldigheden ontdekt bij een aantal incidenten die de kliniek over de afgelopen twee jaar heeft gemeld. De inspectie dringt aan op het verbeteren van de meldingsprocedures.

Incidenten waarbij een tbs’er is betrokken moeten in bepaalde gevallen worden gemeld bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om brandstichting, poging tot ontvluchting, agressie tegen personeel of ongeoorloofde afwezigheid.

Onder personeel was vorig jaar zomer onrust ontstaan over de meldingen. Medewerkers vertelden aan De Telegraaf dat de kliniek niet alle incidenten meldt of de ernst van de incidenten afzwakt. Boschoord deed dertig meldingen. Twee daarvan zijn te laat gemeld, oordeelt de inspectie.

Uit het rapport blijkt ook dat er nog steeds onvrede is onder het personeel over werkdruk, onvoldoende getrainde collega’s en onvoldoende communicatie over veranderingen. Zo is niet iedere medewerker op tijd getraind in het omgaan met agressieve cliënten.

De inspectie blijft de verbeterplannen van de kliniek volgen. Uiterlijk 15 september wil de inspectie een voortgangsrapportage ontvangen.