Tbs in zaak ‘Meisje van Nulde’ verlengd

De tbs-maatregel voor de man die het ‘meisje van Nulde’ doodde is met een jaar verlengd. Dat bepaalde de rechtbank in Zutphen maandag.

In de zomer van 2001 spoelde op Strand Nulde bij Putten het rompje aan van een toen onbekend meisje. Pas maanden later werd bekend dat het ging om de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht. Haar stiefvader Mike J. (50) had haar omgebracht. Hij werd in 2003 veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De kliniek stelde eerder een verlenging van de maatregel met 1 jaar voor. Dat werd bijgesteld naar 2 jaar omdat J. de laatste tijd weigerde mee te werken. Verlenging met twee jaar was ook gevraagd door het Openbaar Ministerie. De rechtbank hield het bij een jaar omdat ze op die manier beter de vinger aan de pols kan houden.