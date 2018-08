Tbs geëist voor zomaar steken in supermarkt

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 41-jarige man uit Eindhoven tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd voor een steekpartij in een supermarkt in zijn woonplaats. De verdachte liep op 11 november de winkel aan de Boschdijk binnen en stak met een mes zomaar in op een vrouw en op een medewerker die op het tumult afkwam. Beiden raakten gewond.

De aanklager beschuldigde de man van tweemaal poging tot doodslag. De twee slachtoffers hadden volgens de officier net zo goed dood kunnen zijn want ze werden geraakt in vitale lichaamsdelen. De vrouw werd van achter beetgepakt en in haar keel gesneden. De medewerker werd in zijn rug gestoken.

De Eindhovenaar heeft al jaren psychiatrische problemen. Volgens deskundigen was hij tijdens de steekpartij ernstig ontregeld en had hij een diepe stoornis. Ze schatten het risico op nieuw geweld door de man hoog in.

De aanklager vindt dat de feiten door de stoornis niet aan de verdachte kunnen worden toegerekend, maar vindt tbs met dwangverpleging wel noodzakelijk.

Uitspraak is over twee weken.