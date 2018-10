Tbs geëist voor opzettelijk doodrijden fietser

Tegen een 23-jarige man uit Eindhoven is tbs met dwangverpleging geëist, omdat hij op 19 april opzettelijk een fietser heeft aangereden. Het slachtoffer, een 77-jarige man uit Geldrop, overleed aan zijn verwondingen. De man is ontoerekeningsvatbaar en moet daarom geen straf krijgen, vindt de officier van justitie. Wel wil hij dat de rechtbank in Den Bosch de man een tbs-maatregel oplegt, omdat de kans groot is dat hij aan psychiatrische stoornissen lijdt en in herhaling valt als hij niet wordt behandeld.

De verdachte zag op de bewuste dag de man over de Rielsedijk in zijn woonplaats fietsen. Doordat hij had geblowd en in een psychose zat, dacht hij dat de fietser zijn nicht zou gaan verkrachten. Daarop gaf hij gas en reed de fietser van achteren omver. De verdachte heeft verklaard dat hij een bevel opvolgde van een stem in zijn hoofd. Hij zou geen onderscheid meer hebben kunnen maken tussen de werkelijkheid en zijn paranoïde denkbeelden, stellen deskundigen. De aanklager volgt de conclusies van de deskundigen.

De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak.