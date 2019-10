Tbs geëist voor nep-modellenscout

Tegen de 20-jarige Noa D. is tbs met met voorwaarden geëist omdat hij volgens het Openbaar Ministerie een jonge vrouw heeft opgelicht door zich online voor te doen als een modellenscout. Ook eiste de aanklager donderdag voor de rechtbank in Dordrecht vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Volgens het OM nodigde D. de vrouw uit voor een selectieronde van Elite Models en vroeg hij haar daarvoor (naakt)foto’s te sturen. De man heeft het feit bekend. Hij zei wel dat het niet om naaktfoto’s ging, maar om badpakfoto’s.

D. is in het verleden al meerdere malen veroordeeld voor hetzelfde soort vergrijpen. In november 2018 kreeg hij vijftien maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd. Volgens het OM ging hij vlak na zijn vrijlating - tussen februari en april dit jaar - weer in de fout.