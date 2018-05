Tbs’er vraagt vergeefs om euthanasie

Een 42-jarige tbs’er uit Arnhem die twintig jaar geleden werd veroordeeld wegens zedendelicten met minderjarige jongens, heeft tevergeefs om euthanasie gevraagd.

Hij wilde sterven omdat de tbs-instelling waar hij verblijft, de Pompestichting in Nijmegen, overwoog hem over te plaatsen naar de longstayafdeling. „Toen zei hij: „Dan wil ik liever dood””, zei zijn advocaat, Lieftink, zaterdag in De Gelderlander. Een psychiater van de Stichting Levenseindekliniek bezocht de tbs’er in de tbs-instelling, maar wees het verzoek af.