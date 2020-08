Tbs’er vraagt na moordbekentenis Lelystad om nieuwe tbs

Michael B. (36), die dinsdag in de rechtbank grotendeels de moord op een 72-jarige ex-tbs’er in Lelystad heeft bekend, vraagt de rechtbank hem een nieuwe tbs met dwangverpleging op te leggen. „Ik heb het nodig, om mijn verleden te kunnen verwerken”, zei B.

Tijdens de moord, in april vorig jaar, zat B. in de eindfase van zijn resocialisatie. Hij was op proefverlof. Hij vertelde de rechter dat hij niet goed behandeld is en vroeg om snelle terugkeer naar een tbs-kliniek. „Hoe eerder ik kan beginnen, hoe beter het is. In de gevangenis staat de tijd stil”, vertelde B de rechters.

De tweede verdachte ex-tbs’er Jan van K. (49) die ontkent dat hij bij de moord heeft meegeholpen, wil pertinent geen dwangverpleging. Toch adviseren de psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum dit de rechtbank van Lelystad.

Het slachtoffer werd gedrogeerd en daarna gewurgd met een lint. Hij lag al meerdere dagen dood in zijn appartement aan de Rode Klif voor hij werd gevonden. De verdachten namen ondertussen grote sommen geld op van zijn rekening.

De rechtbank heeft twee dagen voor de zaak uitgetrokken. De officier van justitie komt later op de middag nog met een strafeis voor beide verdachten. Hun advocaten houden woensdag hun pleidooien. De rechtbank doet op 9 september uitspraak.