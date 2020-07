Tbs’er met proefverlof niet teruggekeerd naar kliniek Poortugaal

Een tbs’er die sinds dinsdag op onbegeleid verlof naar Rotterdam was, is niet teruggekeerd naar kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Volgens het AD kregen buurtbewoners van de kliniek woensdagmiddag een sms-alert.

Het alert kwam nadat de krant vragen had gesteld bij Fivoor, verantwoordelijk voor De Kijvelanden. Volgens een woordvoerder van Fivoor is het risico laag dat de betreffende tbs’er andere mensen iets aandoet. Hij zou al veel stappen hebben gemaakt en mocht daardoor onbegeleid de kliniek verlaten.

De woordvoerder van Fivoor stelt aan het AD dat het wel vaker gebeurt dat tbs’ers iets te laat terugkeren van proefverlof. „Maar over het algemeen komen ze uit zichzelf weer terug. Alleen nu dus niet.” Om wie het gaat en of de politie hem op het spoor is, is nog niet bekend.

Het sms-systeem dat buurtbewoners van De Kijvenlanden-kliniek moet waarschuwen is in het leven geroepen na de ontsnapping van twee tbs’ers uit de kliniek vorig jaar. Na een achtervolging werden zij uiteindelijk in Gelderland gepakt, waarbij één van de tbs’ers, Denny M., werd doodgeschoten. Omwonenden hoorden pas laat wat er was gebeurd en wilden een betere informatievoorziening.