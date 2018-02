Tbs’er krijgt 30 jaar cel voor moorden Arnhem

De ontsnapte tbs’er die op 23 maart vorig jaar twee mensen doodstak in een hotel in Arnhem moet dertig jaar de cel in. Ook is hij door de rechter in Arnhem woensdag opnieuw veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

De rechtbank wil net als de officier van justitie niet dat de moordenaar ooit zonder behandeling op vrije voeten kan komen. Als hij levenslang had gekregen, zou hij na 25 jaar weer op straat kunnen staan, aldus de rechter. De woensdag opgelegde straf is na levenslang de zwaarste straf in Nederland.

De 48-jarige man kwam in een tbs-kliniek terecht na een poging tot moord in 2006. In maart vorig jaar pikte hij een bestelbusje toen hij onbegeleid buiten de kliniek aan het werk was en ging er vandoor. Volgens de rechter verloor hij op de vlucht de controle over zichzelf. Gewelddadige fantasieën waar hij al jaren voor werd behandeld kregen de overhand. „Hij was geobsedeerd door het doden van mensen.”

De man kreeg onderdak in een hotel in Arnhem, waar verder alleen de bejaarde hotelhouder en een eveneens bejaarde vrouwelijke gast verbleven. „Makkelijke slachtoffers”, aldus de rechter. De moordenaar zei daar zelf over dat hij geen conflict met zijn slachtoffers had. „Ze waren op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats.” Hij stak de hotelhouder 121 keer en de gast tientallen malen.

De rechter neemt de tbs’er kwalijk dat hij de dubbele moord niet heeft bekend, terwijl hij wel weet wat er direct voor en na de moorden gebeurde. Hoewel de man een psychopathische en antisociale stoornis heeft, vindt de rechter opname in een zogeheten longstaykliniek, zoals de verdachte en zijn advocaat wilden, niet genoeg. „Hier past ook vergelding.”

De raadsvrouw van de tbs’ er zei woensdag hoger beroep te overwegen.