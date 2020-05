Tbs’er keert niet terug van onbegeleid verlof

Politie en justitie zijn op zoek naar Hendrik M., een tbs’er die tijdens onbegeleid verlof niet is teruggekeerd naar de tbs-kliniek in Assen waar hij in het laatste deel van zijn tbs-behandeling zat.

Een woordvoerster van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie bevestigt na berichtgeving door misdaadblog Misdaadjournalist.nl dat Hendrik M. sinds vrijdag 8 mei niet meer is gezien. Hij ontsnapte in 2006 en in 2016 ook al eens uit een tbs-kliniek, wat beide keren leidde tot een klopjacht door de politie.

Hoewel M. in het verleden werd omschreven als een ‘ziekelijk gewelddadig persoon’, zegt het OM nu dat het risico op recidivegevaar laag is. Op zijn strafblad staan verkrachtingen, geweldsdelicten en meerdere inbraken.

Voor de opsporing van M. is het gespecialiseerde FastNL-team ingezet.