De voortvluchtige tbs’er Henk E. is aangehouden op Texel. Dat meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Meer informatie is nog niet bekend.

E. had begin juli de benen genomen, hij keerde toen niet terug van verlof. De 61-jarige man werd in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.