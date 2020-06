Een 60-jarige tbs’er die dinsdag niet was teruggekeerd na een verlof, is donderdag opgepakt in Nijmegen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De tbs’er werd rond 09.30 aangehouden op het station in Nijmegen. De man had sinds dinsdagavond niet voldaan aan de meldingsplicht bij de Nijmeegse Pompestichting, waar hij onder behandeling staat.