Tbs’er die benen nam tijdens verlof opgepakt bij Roermond

De 44-jarige tbs’er Hendrik M., die 8 mei tijdens onbegeleid verlof de benen nam, is opgepakt. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in de buurt van het Limburgse Roermond. Agenten troffen hem rond 00.45 uur aan toen hij rondreed in een onverzekerde auto. Hij is naar een politiebureau in Roermond gebracht.

De tbs’er keerde 8 mei, toen hij boodschappen zou doen, niet terug naar de tbs-kliniek in Assen, waar hij in het laatste deel van zijn tbs-behandeling zat. De man, die oorspronkelijk uit Geleen komt, is in 2002 veroordeeld voor verkrachting en vermogensdelicten. M. ontsnapte in 2006 en in 2016 ook al eens uit een tbs-kliniek, wat beide keren leidde tot een klopjacht door de politie. Hoewel M. in het verleden werd omschreven als een „ziekelijk gewelddadig persoon”, zei het OM nu dat het risico op recidive laag was.

Voor zover bekend, heeft hij zich tijdens zijn onttrekking niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten, „anders dan het rijden in een onverzekerde auto”, aldus het OM.