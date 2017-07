Tbs en 3 jaar cel voor dodelijk ongeluk Oss

Een 28-jarige Nijmegenaar is woensdag veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodrijden van een jonge vrouw in Oss. Daarnaast krijgt hij vijf jaar een rijontzegging.

De rechtbank Oost-Brabant vindt bewezen dat de man tijdens de afgelopen jaarwisseling in Oss een dodelijk verkeersongeluk heeft veroorzaakt en daarna is doorgereden. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De man reed kort na middernacht een overstekende fietsster aan met zijn auto, liet de jonge vrouw in hulpeloze toestand achter en maakte zich na de aanrijding snel uit de voeten. Het slachtoffer kwam om het leven.

De man reed volgens het vonnis zeer onvoorzichtig en onoplettend, was onder invloed van alcohol en reed met te hoge snelheid door een rood verkeerslicht. Een getuige schatte de snelheid als „absurd hoog” in en dacht aan 100 kilometer per uur, waar in de bebouwde kom een snelheidsmaximum van 50 km/u geldt.

Bovendien was zijn rijbewijs al ingetrokken en is hij vaker veroordeeld voor verkeersdelicten, waarvan hij destijds nog in een proeftijd zat. Hij moet daarvoor nu ook een door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voorwaardelijk opgelegde celstraf van vijf maanden uitzitten.

De rechtbank hield bij de strafbepaling rekening met het feit dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens de psycholoog en psychiater die hem onderzochten is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en gebrek aan sociale en morele normen. Verder heeft hij zijn alcohol- en cocaïnegebruik niet onder controle. Daarom is hem tbs met dwangverpleging opgelegd. De man moet tevens ruim 11.000 euro schadevergoeding aan de nabestaanden betalen.