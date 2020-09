Tbs en 10 jaar cel geëist voor doden man in 2010

Tegen een 43-jarige man uit Meppel is donderdag tbs met dwangverpleging en tien jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie houdt de man verantwoordelijk voor doodslag en het in delen zagen van het lichaam van een man uit Steenwijk in 2010.

Onbekend is hoe het slachtoffer om het leven is gebracht, zei de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat de 43-jarige Matthias M. de dood gepland had. „Het ontbreken van de handen en het hoofd van het slachtoffer leidt tot extra verdriet bij de nabestaanden”, zei de officier van justitie. Er is volgens hem op gruwelijke en respectloze wijze omgegaan met het lichaam van de Steenwijker.

Het 34-jarige slachtoffer verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto stond een maand later uitgebrand in Haren. In juni dat jaar werden in het buitengebied van Steenwijk de armen zonder handen en de benen van de man aangetroffen in een stoelhoes. Drie jaar later werd een deel van de romp, in een dekbedovertrek verpakt, in de bossen van Wanneperveen gevonden.

De 43-jarige Matthias M. uit Meppel was in 2010 al kort verdachte in de zaak, maar werd vrijgelaten. In 2019 werd hij opnieuw als verdachte bestempeld. Zo werd een haar van hem aangetroffen in de verpakking van de lichaamsdelen. Ook was het slachtoffer in de woning van M. in Meppel toen hij verdween. De lichaamsdelen zijn verpakt in een stoelenhoes van Ikea en een dekbedovertrek dat vermoedelijk in bezit was van M. En het slachtoffer sprak ruim voor zijn dood over doodsbedreigingen aan zijn adres, geuit door de verdachte, aldus het OM.

M. kreeg eerder acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de doodslag en verkrachting van een vrouw in 1997. Twee maanden voor de verdwijning van de man uit Steenwijk was zijn tbs afgerond. Toch eiste de officier nu opnieuw tbs „om de maatschappij maximaal te kunnen beschermen”. Alleen een celstraf achtte hij onvoldoende.

M. zei donderdag niets met de dood van het slachtoffer te maken te hebben. Zijn raadsvrouw opperde eerder al dat het dekbedovertrek door derden is gebruikt.