Tbc- en longexperts bijeen in Den Haag

Deskundigen op het gebied van tbc en andere longziekten uit 125 landen komen vanaf woensdag bij elkaar in Den Haag. Hoewel tuberculose te genezen is, sterven er wereldwijd toch nog 4000 mensen per dag aan.

Zo’n 3500 experts uit de hele wereld wisselen in het World Forum in Den Haag informatie over longziekten uit tijdens de ‘49th Union World Conference on Lung Health’, waar ook vernieuwde aanpak en onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

„Een van de grote uitdagingen in de tbc-bestrijding is het vinden van mensen die niet weten dat ze besmettelijk zijn en de ziekte overdragen aan anderen”, aldus een woordvoerster van het betrokken Tuberculosefonds. Dat gebeurt inmiddels met onder meer de OneStopTB-vrachtwagens, die mensen op de meest afgelegen plaatsen kunnen bereiken.

Met zo’n mobiele kliniek op zonne-energie kunnen patiënten eenvoudig worden opgespoord om nog dezelfde dag met hun behandeling te beginnen. Een zo’n truck van OneStopTB is tijdens de 49th Union World Conference on Lung Health in het World Forum te zien.

Ook is er nieuws te verwachten over het opsporen van tuberculose bij kinderen.